Giresun Belediyesi ile Üniversite Öğrencilerinden Plajlar Bölgesi'nde Temizlik Çalışması - Son Dakika
Giresun Belediyesi ile Üniversite Öğrencilerinden Plajlar Bölgesi'nde Temizlik Çalışması

30.04.2026 14:16  Güncelleme: 15:13
Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Giresun Üniversitesi Türk Tıp Öğrencileri Birliği Giresun Halk Sağlığı Kolu ve Yayın Destek Bilişim Haberleşme Destek Birimi öğrencilerinin katılımıyla Plajlar Bölgesi’nde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

(GİRESUN)- Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Giresun Üniversitesi Türk Tıp Öğrencileri Birliği Giresun Halk Sağlığı Kolu ve Yayın Destek Bilişim Haberleşme Destek Birimi öğrencilerinin katılımıyla Plajlar Bölgesi'nde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerinin katılımı ile Plajlar Bölgesi'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Şehrin batı bölgesinde bulunan ve yaz döneminde büyük yoğunluk yaşanan plajlarda yapılan temizlik kapsamında kıyıya vurmuş atıklar, plastikler, cam şişeler ve çeşitli çöpler toplandı.

Vatandaşlara "hassasiyet" çağrısı

Etkinliğe katılan üniversite öğrencilerine, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından çanta hediye edildi. Yetkililer, temiz ve yaşanabilir bir çevre için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, vatandaşlardan da ortak kullanım alanlarının temiz tutulması konusunda hassasiyet göstermelerini istedi. Yetkililer ayrıca, özellikle yaz aylarında yoğun kullanılan plajların temiz kalmasının hem çevre hem de halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, çevre bilincini artırmaya yönelik etkinliklerin ilerleyen süreçte de devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi ile Üniversite Öğrencilerinden Plajlar Bölgesi'nde Temizlik Çalışması - Son Dakika

SON DAKİKA: Giresun Belediyesi ile Üniversite Öğrencilerinden Plajlar Bölgesi'nde Temizlik Çalışması - Son Dakika
Advertisement
