Giresun Belediyesi İtfaiye Ekipleri Yangın Eğitimi Tatbikatı Düzenledi

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri, Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekiplerine yönelik yangın eğitimi tatbikatı düzenledi. Olası yangınları en etkili şekilde yönetebilmek ve yangınlara hazırlıklı olunmasını sağlamak için düzenlenen tatbikat başarıyla tamamlandı.

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü personeline yangın söndürme teknikleri, tahliye prosedürleri ve yangın sonrası ilk yardım uygulamaları hakkında bilgi verdi. Eğitim tatbikatı kapsamında İtfaiye ekipleri, yangın çıkış senaryosunu canlandırdı ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı konusunda detaylı sunum yaptı.

İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, eğitimin önemine dikkati çekerek, "Yangın ve diğer acil durumlar karşısında hazır ve eğitimli olunması halkımızın güvenliği açısından son derece önemlidir. Bu tür eğitimlerle personelimizin bilgi ve becerilerini sürekli olarak güçlendiriyoruz. Birimlerimize yönelik olarak bu eğitim çalışmalarımıza devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.