Giresun Belediyesi Kar Yağışına Karşı Hazır - Son Dakika
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Giresun Belediyesi Kar Yağışına Karşı Hazır

Giresun Belediyesi, 20 Şubat'tan itibaren beklenen yoğun kar yağışına karşı 24 saat esasına göre mesai yapacak. Tuzlama, kar küreme ve yol açma çalışmaları ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemler alındı.

18.02.2025 14:19  Güncelleme: 15:05
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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, Meteoroloji'nin verdiği uyarı kapsamında 20 Şubat perşembe gününden itibaren başlaması beklenen ve 3-4 gün devam edeceği açıklanan kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklara karşı harekete geçti.

Etkili olacağı açıklanan yoğun kar yağışına karşı 24 saat esasına göre mesai yapacak Giresun Belediyesi ekipleri, karla mücadele için tuzlama, kar küreme ve yol açma çalışmaları gerçekleştirecek. Özellikle hastane yollarında ve ana arterlerdeki trafik akışının aksamaması için özel önlemler alacak ekipler, sürekli kontrol yaparak kar yağışının etkili olduğu yerlere anında müdahale edecek.

11 adet jcb, 2 adet greyder, 3 adet bıçaklı 4×4 kar aracı, 1 adet loder, 2 adet solüsyon aracı, 150 ton tuz, 80 ton kumlu tuz, 20 ton solüsyon, 250 ton kuru kum, 10 kamyon, 2 sulama aracı ile birlikte 100 saha personeli karla mücadeleye katılacak.

Diğer yandan, yaşanabilecek herhangi bir olumsuz durumda vatandaşların '444 4 028' numaralı telefonu arayarak iletişime geçebileceği duyuruldu.

Belediye Başkanı Fuat Köse ise ekiplerin beklenen kar yağışında tüm imkanları ile hazır olması için gerekli talimatları verdiğini belirterek, "Ekiplerimiz, karla mücadelede etkin bir şekilde görev yapacak. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm önlemleri aldık" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi Kar Yağışına Karşı Hazır - Son Dakika

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