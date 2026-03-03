Giresun Belediyesi, Kent Genelinde Yeşillendirme Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Giresun Belediyesi, Kent Genelinde Yeşillendirme Çalışmalarını Sürdürüyor

03.03.2026 10:23  Güncelleme: 11:24
Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki boş alanları yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun Belediyesi'nin daha yeşil ve daha yaşanabilir bir kent hedefiyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında şehrin en önemli mesire alanlarının başında gelen Kale'de boş olan alanlara çam, ıhlamur ve pavlonya fidanları dikiliyor.

Giresun'un seyir terası konumunda bulunan ve yerli yabancı turistlerin uğrak noktası olan Kale'de toprakla buluşturulan çam fidanları, dört mevsim yeşil kalmasıyla dikkat çekerken, ıhlamur ağaçları ise ilerleyen yıllarda hem gölgesi hem de hoş kokusuyla bulunduğu alanlara değer katacak. Hızlı büyüme özelliğiyle bilinen pavlonya fidanları da kısa sürede yeşil dokunun artmasına katkı sağlayacak.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ağaçlandırma çalışmalarının belirlenen program dahilinde devam edeceği belirtilerek, vatandaşlardan da dikilen fidanlara sahip çıkmaları istendi.

Yetkililer, müdürlük tarafından yürütülen çalışmalarla birlikte şehirde yeşil alan miktarının her geçen gün arttığını vurguladı.

Öte yandan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, sahil karayolu kenarlarında ağaç budama çalışması gerçekleştirildiği de bildirildi.

Kaynak: ANKA

