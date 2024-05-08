Giresun Belediyesi Meclisi Mayıs Ayı Toplantısında Kararlar Alındı

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Meclisi Mayıs ayı toplantısının ikinci birleşimi yapıldı. Belediye Başkanı Fuat Köse başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı. Bazı maddeler için ise ilgili komisyonların talebi üzerine ek süre verildi.

Toplantıda, belediyenin hayata geçirmeye hazırlandığı revizyon ve ilave imar planı oy çokluğu ile kabul edildi.

Şeyhkeramettin Mahallesi Laçin Sokak 82 Ada 24 Nolu parselde kayıtlı bulunan belediye ek hizmet binası için önceki dönem alınmış olan satış kararının iptali oy birliği ile onaylandı.

Belediyenin 2023 mali yılı kesin hesabı da oy çokluğu ile kabul edildi.

Bir sonraki belediye meclisi toplantısının 5 Haziran 2024 Çarşamba Günü saat 14.00'de yapılması kararlaştırılarak oturuma son verildi.