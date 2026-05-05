Giresun Belediyesi Mezbahanesinde Bayram Hazırlığı Başladı

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde belediye mezbahanesi personeliyle bir araya geldi. Köse, "Vatandaşlarımızın kurban ibadetini sağlıklı ve düzenli bir ortamda gerçekleştirebilmesi için Kurban Bayramı'na kadar olan süreçte mezbahane personelimiz tarafından hazırlıklar devam edecek" dedi.

Başkan Köse, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belediye mezbahanesi personeliyle buluştu. Belediye Başkan Yardımcısı Özer Pazarlı'nın da katıldığı buluşmada, bayram süresince yürütülecek kurban kesim hizmetleri ele alındı. Toplantıda ayrıca kurban kesimlerinin hijyenik koşullarda, düzenli ve güvenli şekilde yapılması için alınacak tedbirler değerlendirildi.

Buluşmada, bayram boyunca oluşabilecek yoğunluğun sorunsuz şekilde yönetilmesi amacıyla personelin görev dağılımı ve çalışma planı üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

"Dini şartlara uygun şekilde kesimler gerçekleştirilecek"

Köse, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla belediye mezbahanesinde ücretsiz kurban kesim hizmeti sunulacağını hatırlatarak, "Vatandaşlarımızın ibadetlerini en rahat ve güvenilir şekilde gerçekleştirebilmeleri için mezbahanemizde kurbanlarını kestirebilecekler. Vatandaşlarımızın kurban ibadetini sağlıklı ve düzenli bir ortamda gerçekleştirebilmesi için Kurban Bayramı'na kadar olan süreçte mezbahane personelimiz tarafından hazırlıklar devam edecek. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da randevu sistemi olmayacak ve sıra usulüyle dini şartlara uygun bir şekilde kesimler gerçekleştirilecek" diye konuştu.