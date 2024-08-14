Giresun Belediyesi Mobil Atık Toplama Aracı Aldı

Güncel

(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan hibe olarak mobil atık toplama aracı aldı.

Giresun Belediyesi, sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve geri dönüşüm konusunda farkındalığın artırılması için önemli bir adım atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan hibe ile alınan mobil atık toplama aracı, Belediye'nin araç filosuna katıldı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, merkez mahallelerinde belirli günlerde atık toplama hizmeti sunarak, vatandaşların geri dönüştürülebilir atıkları daha kolay ve düzenli bir şekilde teslim edebilmesini sağlayacak. Aynı zamanda, atık toplama ve ayrıştırma konusunda bilinçlendirme eğitimleri de verilecek. Vatandaşların atık oluşumunu en aza indirmesi için çeşitli çalışmalar yapılacak ve israfı önlemeye yönelik adımlar atılacak. Belediye'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden haftalık programlar hakkında bilgilendirmeler yapılacak.