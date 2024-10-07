Giresun Belediyesi'nden 1.8 Milyon TL'lik Teknoloji Yatırımı

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne 1 milyon 800 bin TL yatırım yaptı. Yatırımla, belediyenin tüm birimlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde çalışması hedefleniyor.

Giresun Belediyesi, teknolojik altyapısını güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak için Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne 1 milyon 800 bin TL tutarında yatırım yaptı. Yeni sistemle birlikte Belediye'nin tüm birimlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde çalışması hedefleniyor.

Konuyla ilgili olarak Belediye Bilgi İşlem Müdürlüğü'nden,"Verilerin KVKK gereği daha güveli hale getirmek için güvenlik duvarı güncellemeleri sistem güncellemeleri yapıldı ve daha hızlı işlemler için hızlı diskler ve switchlerde gerekli değişiklikler ve ayarlamalar gerçekleştirildi. Yapılan yatırımlar için Bilgi İşlem Müdürlüğü olarak Belediye Başkanımız Fuat Köse'ye teşekkür ederiz. Sistem odamızdaki elektrik problemleri için trifaze yedekleme altyapısı düzenlenerek aktif hale getirilmiştir. Aynı zamanda verilerimizin güvenliği bir üst seviyeye yükselmiştir" açıklaması yapıldı.