Giresun Belediyesi'nden Plajlar Bölgesinde Bakım Onarım Çalışması

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü bakım ve onarım çalışmalarına yaz mevsimi öncesi Plajlar bölgesinde devam ediyor.

Belediye Başkanı Fuat Köse'nin talimatıyla Plajlar bölgesinde çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamda özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği kafe ve restoran tarzı işletmelerin bulunduğu bölgede yer alan ve zamanla yıpranarak çürüyerek tehlike arz etmeye başlayan, vatandaşların da şikayetlerine yol açan ahşap yürüyüş yolları ve diğer üstyapı çalışmaları için harekete geçildi.

Belediye ekipleri tarafından eskiyen tahtaların söküm işlemlerine başlanırken, yeni projede ahşap sistem kullanılmayacağı ve taş peyzaj planlandığı bildirildi.

Diğer yandan, bölgede AKSA tarafından doğal gaz çalışması yapılacağı ve onarım çalışmasının AKSA ile koordineli bir şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Belediye yetkilileri, özellikle yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte bölgede yoğunluk yaşanacağını dile getirerek, bakım ve yenileme çalışmalarının yaz sezonuna yetiştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.