Giresun Belediyesi'nden Şehirde Konfor Artırıcı Çalışmalar

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi ekipleri, yapılan saha taramaları ve gelen ihbarlar sonucunda belirlenen eksiklikleri, aciliyet sırasına göre gideriyor.

Bu kapsamda, belediye ekipleri tarafından refüjlerde ve parklarda ot biçme, kaldırım ve yollarda parke yenileme, mezarlıklarda temizlik çalışması, jeoradar ile yer altını görüntüleme, yaya geçidi boyama ve merdiven onarımı gibi şehir ve yaşam konforunu artıracak çalışmalar yapılıyor. Şehrin her köşesinde yürütülen bu çalışmalarla halkın yaşam kalitesinin arttırılması hedefleniyor.

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Amacımız Giresun'u daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek. Tüm ekiplerimizle birlikte mahalle ayrımı yapmadan gece gündüz çalışarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz" denildi.