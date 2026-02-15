Giresun Belediyesi, Vektörel Mücadelede Envanterini Güçlendiriyor

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü envanterine vektörel mücadele çalışmaları kapsamında iki adet yeni nesil mist blower (sisleme) ilaçlama makinesi kazandırıldı.

Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, halk sağlığının korunması amacıyla yürütülen vektörle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda müdürlük bünyesine iki adet yeni nesil mist blower ilaçlama makinesi eklendi. Yeni alınan ekipmanlar ile özellikle sivrisinek, karasinek ve diğer zararlı vektörlerle mücadelede daha geniş alanlara daha etkin ve hızlı müdahale imkanı sağlanacak.

Ayrıca, mevcut mist blower ilaçlama makineleri performanslarının artırılması ve uzun ömürlü kullanımın sağlanması amacıyla revize edilmek üzere ilgili firmaya gönderildi. Bakım ve yenileme sürecinin tamamlanmasının ardından ekipmanlar daha güçlü ve verimli şekilde sahada görev yapmaya devam edecek.

Modern ekipman yatırımlarıyla ilaçlama çalışmaları planlı ve bilimsel esaslara dayalı olarak, çevre ve insan sağlığı gözetilerek sürdürülecek.

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Giresun Belediyesi olarak vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalara aralıksız devam edileceğini bildirdi.