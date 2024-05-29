Giresun Belediyesi Ödemelerin Son Tarihi Hakkında Hatırlatma - Son Dakika
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Giresun Belediyesi Ödemelerin Son Tarihi Hakkında Hatırlatma

Giresun Belediyesi Ödemelerin Son Tarihi Hakkında Hatırlatma

Giresun Belediyesi, emlak vergisi ve diğer ödemelerin 2024 yılı 1. taksitinin son gününün 31 Mayıs 2024 olduğunu hatırlattı.

29.05.2024 11:56  Güncelleme: 13:05
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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, emlak vergisi ve diğer ödemelerin 2024 yılı 1. taksitinin son gününün 31 Mayıs 2024 olduğunu hatırlattı.

Giresun Belediyesi tarafından yapılan açıklamada emlak vergisi, iş yerlerine ait ilan ve reklam vergisi, çevre temizlik vergisi ve evsel katı atık ücretlerinin 2024 yılı 1. taksit son ödemesinin 31 Mayıs 2024 olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada ödemelerin belediye gişelerinden nakit veya kredi kartı ile yapılabileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ödeme yapmakla mükellef olan tüm vatandaşlarımızı ödemelerini yapmaya davet ediyoruz. 31 Mayıs 2024'den sonra ödeme yapacak olan vatandaşlarımız gecikmeli faiz ödemesi ile karşı karşıya kalacaklardır. Oluşabilecek yoğunluğu önlemek ve vatandaşlarımızın ödemelerini rahat bir şekilde yapabilmesi için bu işlemlerini son güne bırakmamalarını rica ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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