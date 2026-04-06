Giresun Belediyesi, Parklarda Bakım ve Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kent genelindeki park ve yeşil alanlarda ot biçme ve genel temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.

Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların daha sağlıklı ve temiz ortamlarda zaman geçirebilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalarda, park alanlarında uzayan otlar biçilirken, çevre temizliği de eş zamanlı olarak yapılıyor. Ekipler, çocuk oyun alanları başta olmak üzere dinlenme alanlarında da detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Müdürlük yetkilileri, çalışmaların belirli bir program dahilinde tüm mahalle parklarında sürdürüleceğini ifade etti.

Vatandaşlar ise hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Giresun Belediyesi'ne teşekkür etti.