Giresunlular, Ramazan Ayı Boyunca İftar Sofralarında Buluşacak

17.02.2026 09:46  Güncelleme: 10:50
Giresun Belediyesi, ramazan ayı boyunca her akşam yaklaşık 1500 kişiyi iftar sofralarında ağırlayacak. İftar yemekleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla bir araya gelerek paylaşma ve dayanışma kültürünü güçlendirecek.

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, ramazan ayı boyunca her akşam yaklaşık bin 500 kişiyi iftar sofralarında ağırlayacak.

Giresun'da her akşam verilecek yaklaşık bin 500 kişilik iftar yemeği, ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere vatandaşları aynı sofrada buluşturacak; ramazan ayının atmosferini kente yayacak. İftar yemekleri, belediyenin kendi aşevinde hazırlanarak vatandaşlara ikram edilecek.

Belediye Kültür ve Fuar Merkezi'nde kurulacak iftar sofralarına, hayırsever vatandaşların destekleri de kabul edilerek, paylaşma ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.

"Tüm vatandaşlarımızı bu sofralarda buluşmaya davet ediyorum"

Belediye Başkanı Fuat Köse, ramazanın birlik ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, "Bu ayın bereketini ve manevi duygusunu hep birlikte paylaşmak için iftar sofralarımızı kuruyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dışarıdan yemek satın alma yöntemini uygulamayacağız. Yemeklerimizi kurulu bulunan aşevimiz ile mobil aşevi TIR'ımızda hazırlayacağız. Hayırsever vatandaşlarımızla birlikte Ramazan ayını en güzel şekilde tamamlayacağız. Tüm vatandaşlarımızı bu sofralarda buluşmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

