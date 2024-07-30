Giresun Belediyesi Revizyon ve İlave İmar Planı Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Giresun Belediyesi Revizyon ve İlave İmar Planı Hakkında Açıklama Yaptı

Giresun Belediyesi Revizyon ve İlave İmar Planı Hakkında Açıklama Yaptı

Giresun Belediyesi, Revizyon ve İlave İmar Planı'na ilişkin açıklama yaparak, vatandaşların taleplerini değerlendireceğini duyurdu.

30.07.2024 17:33
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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, Revizyon ve İlave İmar Planı'na ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Talepler sadece belediyede toplanacaktır. Vatandaşların belediyemize başvuruda bulunmaları halinde ilgili talepleri değerlendirmeye alınacaktır" denildi.

Giresun Belediye Meclisi'nin 8 Mayıs 2024 tarihli ve 105 sayılı kararı ile kabul edilen Revizyon ve İlave İmar Planı'na ilişkin Belediye tarafından açıklama yapıldı.Yapılan açıklamada, "Talepler sadece belediyede toplanacaktır. Vatandaşların belediyemize başvuruda bulunmaları halinde ilgili talepleri değerlendirmeye alınacaktır. Belediye tarafından kurulacak olan komisyon her Çarşamba günleri öğlenden sonra toplanarak yapılan başvurular ile ilgili olarak değerlendirmelerini yapacaktır. Vatandaşlarımızın bilgisine sunulur" denildi.

Açıklamanın devamında, revizyon ve ilave imar planının, mevcut şehir dokusunu göz önünde bulundurularak altyapı, yeşil alanlar, ulaşım ve konut gibi alanlarda güncellemeler içerdiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Planın tamamlanmasının ardından, şehirdeki yapılaşma ve kentsel dönüşüm projeleri bu plan doğrultusunda şekillendirilecek. Kent merkezlerinde insanların ihtiyacı olan sosyal donatı alanları (park, otopark, çocuk bahçesi vb.) konut alanlarına dönüştürülmüş ve bugüne kadar gelinmiştir. Ancak zaman içerisinde gelişen şartlar ve nüfusa bağlı zorunluluklar nedeniyle şehrimizin daha yaşanılabilir bir hale gelmesi için yeni bir revizyon ve ilave imar planına ihtiyaç kaçınılmaz olmuştur. Alternatif yollar ve yeni yerleşim alanları ile şehrin güneye doğru gelişmesi için yeni imar alanları oluşturulacak olup, böylece şehir ekonomisine, katma değere ve turizme de katkı sağlanacaktır"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi Revizyon ve İlave İmar Planı Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika

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