Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu Yeni Sezonu 'Çılgın Zaman Yolculuğu' ile Açtı - Son Dakika
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Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu Yeni Sezonu 'Çılgın Zaman Yolculuğu' ile Açtı

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ekim ayı etkinliklerine 'Çılgın Zaman Yolculuğu' adlı oyunla başladı. Oyunlar, ay boyunca toplam 8 kez sahneye çıkacak.

09.10.2024 15:47
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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezona Çılgın Zaman Yolculuğu oyunuyla başladı. Oyunlar, ekim ayı boyunca devam edecek.

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezon da seyircilerine etkileyici oyunlar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, ekim ayı tiyatro etkinliği Çılgın Zaman Yolculuğu adlı oyunla başladı. Tiyatro programı hakkında detaylı bilgi almak veya rezervasyon yaptırmak isteyenlerin '0454 212 6050' Nolu telefonu arayabilecekleri belirtilerek, bilet fiyatlarının sivil 25 TL, öğrenci ve çocuk oyunlarının ise 15 TL olduğubildirildi.

2 ayrı oyunun 4'er kez olmak üzere toplam 8 kez gösterime sunulacağı ekim ayı tiyatro programı şu şekilde:

9 Ekim Çarşamba, 13.00 Çılgın Zaman Yolculuğu 11 Ekim Cuma, 20.00 Kafkas Tebeşir Dairesi 16 Ekim Çarşamba, 13.00 Çılgın Zaman Yolculuğu 18 Ekim Cuma, 20.00 Kafkas Tebeşir Dairesi 20 Ekim Pazar, 20.00 Kafkas Tebeşir Dairesi 23 Ekim Çarşamba, 13.00 Çılgın Zaman Yolcuğu

25 Ekim Cuma, 20.00 Kafkas Tebeşir Dairesi 30 Ekim Çarşamba, 13.00 Çılgın Zaman Yolcuğu

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu Yeni Sezonu 'Çılgın Zaman Yolculuğu' ile Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu Yeni Sezonu 'Çılgın Zaman Yolculuğu' ile Açtı - Son Dakika
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