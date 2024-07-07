Giresun Belediyesi Sokak Basketbolu Turnuvası Başlıyor

Güncel

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, Sokak Basketbolu Turnuvası'nı 22 Temmuz'da yeniden başlatıyor. Turnuva, basketbol tutkunlarının becerilerini sergileyebilmelerini, aynı zamanda da sporun ve sağlıklı yaşamın önemini göstermeyi amaçlıyor.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, her zaman sporcunun ve sporun yanında olduklarını belirtti. Köse, "Sokak basketbolu, sporu şehrin kalbine taşıyan ve gençlerimizin aktif bir yaşam tarzını teşvik eden önemli bir adımdır. Heyecan dolu geçmesini beklediğimiz turnuvaya katılımın yüksek olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Turnuvaya başvurular, 8-19 Temmuz 2024 tarihleri arasında Belediye Spor Şefliği'ne yapılacak. 22-29 Temmuz'da gerçekleştirilecek turnuva için 21 Temmuz'da kura çekilecek.