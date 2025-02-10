Giresun Belediyesi tarafından açılan GİRMAR Market büyük ilgi görüyor

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi'nin vatandaşlara uygun fiyata gıda malzemesi sağlamak amacıyla hayata geçirdiği GİRMAR yoğun ilgi görüyor.

Sokakbaşı mevkiinde hizmet veren GİRMAR market yoğun ilgi görüyor. Yerel ağırlıklı doğal gıda maddelerinin uygun fiyatla satışa sunulduğu markette fındık ve fındık ürünleri, Giresun'da üretilen çay ve kadayıf, Gemlik zeytinyağı, tereyağı, sirke gibi ürünler yer alıyor.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse vatandaşları GİRMAR'dan alışveriş yapmaya "Bu marketi açmakla doğru bir hamle yaptığımız ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımız gün boyunca alışveriş yapıyor. Her geçen gün ilginin arttığını gözlüyoruz. Marketimizde halkımıza taze ve sağlıklı gıda seçenekleri sunuyoruz. Tüm halkımızı GİRMAR'a alışveriş yapmaya davet ediyorum. Görev süremiz içerisinde şehrimize tam manasıyla hitap eden bu tip projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz" sözleriyle davet etti.

Halkın yerel ve doğal ürünlere kolay erişimini sağlamak amacıyla açılan ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamındaki proje, Giresun Belediyesi İştirak Şirketi Giresun A.Ş. tarafından işletiliyor.