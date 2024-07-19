Giresun Belediyesi Temizlik ve Asfaltlama Çalışmalarına Devam Ediyor

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi ekipleri, sahil şeridinde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırırken, kent genelinde de asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun Belediyesi, kent genelinde altyapı, üstyapı ve peyzaj çalışmalarına devam ediyor.

Temizlik çalışmaları çerçevesinde sahil karayolu ile yürüme güzergahında yıkama, ot biçme ve ağaç budama ağırlıklı olarak temizlik faaliyeteleri yürütüldü. Geniş kapsamlı çalışma, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü arasındaki koordineli iş birliğiyle gerçekleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) hibeli Atık Su Arıtma Tesisi Projesi içeriğinde yürütülen kanal toplama çalışmalarında ise hasar gören yollarda asfalt serimleri devam ediyor. Çıtlakkale ile Bulancak Durağı arasındaki asfalt çalışmasının ardından bu kez de şehrin doğu yakasında asfaltlama çalışması yapıldı.