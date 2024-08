Giresun Belediyesi Yangınla Mücadele Ekipmanlarını Kontrol Ediyor

Güncel

(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, yangınla mücadelede ve afetlerde kullanılan tüm ekipmanları her hafta düzenli olarak kontrol edip bakımlarını yapıyor. Belediye Başkanı Fuat Köse, "Şehrimizin güvenliği için tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz. Halkımız bize her zaman güvenebilir" dedi.

Her hafta tekrarlanan bakım süreci, titizlikle yürütülüyor. Bu kapsamda tüm malzemeler detaylı bir şekilde inceleniyor ve özel solüsyonlarla temizleniyor. Ayrıca itfaiye araçları, merdiven sistemleri ve pompalar gibi önemli cihazlar da tek tek test edilerek sorunsuz çalıştıklarından emin olunuyor. Eksik veya arızalı ekipman tespit edilirse, hızla yenileniyor ya da onarılıyor.

Belediye Başkanı Fuat Köse, itfaiyenin her zaman hazır olduğunu belirterek, "İtfaiye ekiplerimizin her an göreve hazır olması, halkımızın can ve mal güvenliği için büyük önem taşıyor. Ekipmanlarımızın düzenli bakımları sayesinde olası acil durumlarda hızlı ve etkili müdahaleler gerçekleştiriyoruz. Giresun Belediyesi olarak, şehrimizin güvenliği için tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz. Halkımız bize her zaman güvenebilir" dedi.