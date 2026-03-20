Ateş Söndürülmedi, Yangında 6 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Ateş Söndürülmedi, Yangında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

20.03.2026 11:42
Kepez'de mangal ateşinin söndürülmemesi sonucu 5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Soruşturma devam ediyor.

'MANGAL YAKMIŞ, ATEŞİ SÖNDÜRMEMİŞLER'

5'i çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği olayın yaşandığı Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'nin muhtarı Süleyman Kaplan, "Gece saatlerinde bir yangın çıkıyor. Suriyeli vatandaşların kaldığı konteynerdi. Maalesef 5 çocuk ve annesi vefat etti. Annesi hamileydi. Çocukların babası da yaralandı, yoğun bakımda. Tarım işçileriydi. Akşamdan mangal yakmış, ateşi söndürmemişler. Biz bu kadar duyduk. 5-6 muhtar olarak daha önce buraya bir istasyon kurulması için talepte bulunduk ama olumlu bir dönüş olmadı. Bölge olarak bir itfaiye aracı istedik. Çünkü itfaiye, uzak olduğu için geç geliyor. Bir boş merkez de var. Hayırseverlerimiz bağışta da bulunabilir. Acilen bir istasyon istiyoruz" dedi.

Öte yandan, cenazeler işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Antalya, Güncel, Kepez, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ateş Söndürülmedi, Yangında 6 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Ateş Söndürülmedi, Yangında 6 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
