Takımda kalması artık mucize! Okan Buruk\'tan bomba Icardi kararı

21.03.2026 09:59
Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı sonrası teknik direktör Okan Buruk'un hücum hattı planı netleşmeye başladı. Deneyimli teknik adamın, santrfor tercihiyle ilgili dikkat çeken bir karar aldığı öne sürüldü.

ICARDI YERİNE BARIŞ ALPER FORMÜLÜ

İddiaya göre Okan Buruk, Mauro Icardi'nin önde oynadığı sistemin takımın oyun yapısını olumsuz etkilediğini düşünüyor. Bu nedenle Buruk'un, Osimhen'in yokluğunda santrfor pozisyonu için Barış Alper Yılmaz'ı A planı olarak belirlediği belirtildi.

ICARDI KRİTİK ANLARDA SAHADA OLACAK

Tecrübeli golcü Icardi'nin ise özellikle iç saha maçlarında ya da skora ihtiyaç duyulan bölümlerde kullanılmasının planlandığı ifade edildi.

KANATTA KARAR LANG'A BAĞLI

Barış Alper'in forvette değerlendirilmesi halinde boşalacak kanat pozisyonu için Noa Lang'ın sağlık durumu belirleyici olacak. Lang'ın oynayamaması durumunda ise Yunus Akgün'ün forma giymesi bekleniyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 11:35:52.
