Tokyo'da Binlerce Müslüman Bayram Namazında Buluştu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokyo'da Binlerce Müslüman Bayram Namazında Buluştu

20.03.2026 05:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokyo Camii'nde bayram namazı kalabalığı nedeniyle 5 kez namaz kılındı; Müslümanlar coşkuyla kutladı.

Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazı için Tokyo Camii'nde buluştu. Yoğun katılım nedeniyle bayram namazı 5 kez ardı ardına kılındı.

Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı coşkusunu birlikte yaşadı. Ramazan Bayramı namazını kılmak için Tokyo Camii'ne akın eden binlerce kişi, cami çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğun katılım nedeniyle cemaatin camiye sığmaması üzerine bayram namazı 5 kez ardı ardına kılındı. Tokyo Camii İmam Hatibi Musa Atcı, dünyanın dört bir tarafından Müslümanların bayram namazı vesilesiyle Tokyo Camii'nde bir araya gelmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Bugün yoğun bir katılımla namazlarımızı eda ettik" dedi. 5 kez bayram namazı kılındığını hatırlatan Atcı, "4 hocamız, her biri ayrı zaman dilimlerinde namazları kıldırdılar" diye konuştu.

"Mesafeler uzak olabilir ama gönüllerimiz bir"

Japonya'da yaşayan Ömer Faruk Yoldaş ise, Türkiye'den uzakta da olsa Ramazan Bayramı sevincini yaşayabildiği için mutlu olduğunu belirterek, "Mesafeler uzak olabilir ama gönüllerimiz bir" şeklinde konuştu. Yoldaş, "Herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Japonya'dan sevgiler, selamlar" ifadelerini kullandı.

"Burada evimde gibi hissediyorum"

Endonezyalı Arfat Vati de, aralarında Türkiye ve ABD'nin de bulunduğu birçok ülkeden Müslümanlarla Tokyo Camii'nde bir araya gelmenin sevincini yaşadığını vurgulayarak, "Burada olmak benim için büyük bir mutluluk" dedi. Vati, "Buraya gelmek ve ibadetlerimi sürdürebilmek gerçekten harika. Burada evimde gibi hissediyorum. Japonya'daki Müslüman kardeşlerimle birlikte ibadet ediyor olmakan huzur duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu. - TOKYO

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Bayram Namazı, Japonya, Kültür, Tokyo, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İllere göre bayram namazı saatleri İllere göre bayram namazı saatleri
İsrail’den bir ilk Hazar Denizi’nde 5 İran gemisini vurdular İsrail'den bir ilk! Hazar Denizi'nde 5 İran gemisini vurdular
Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu
Savaşın seyrini değiştirecek sözler İran’a Körfez ülkesinden ültimatom geldi Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
Savaşta büyük kırılma Trump, İsrail’i dünyanın önüne attı Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Galatasaray’dan saat 04.30’da açıklama: Noa Lang ve Osimhen’den kötü haber Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber

23:46
Tacikistan’dan İran’a giden konvoy tartışma yarattı: İnsani yardım mı, İHA sevkiyatı mı
Tacikistan'dan İran'a giden konvoy tartışma yarattı: İnsani yardım mı, İHA sevkiyatı mı?
22:52
Sergen Yalçın, ’’30 gündür oruç tutan tek oyuncu o’’ deyip öğrencisini övdü de övdü
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
22:11
Netanyahu konuşurken, İran İsrail’in rafinelerini füzelerle vurdu
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu
21:58
21 ev için ödediği aidat akılalmaz
2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz
20:28
Özgür Özel’le ilgili çarpıcı iddia Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 05:50:33. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.