ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında Manisalı lise öğrencisi Süleyman, stüdyoda seslendirdiği rap performansıyla geceye damga vurdu.
Kahramanmaraş'tan yarışmaya katılan 11. sınıf öğrencisi Süleyman, milyonların karşısına çıkarak rap müziğe olan tutkusunu gösterdi. Yarışma öncesinde Oktay Kaynarca ile sohbet eden genç yarışmacı, "Kendi bestelerim var, ritmi flowa çeviriyorum" sözleriyle müziğe olan ilgisini dile getirdi. Kaynarca'nın isteği üzerine kendi yazdığı parçayı seslendiren Süleyman, performansında "sokakta kralım" sözlerine yer verdi.
Performansının ardından açıklama yapan Süleyman, "Şu an stüdyo ortamında olsam, mikrofon olsa daha iyisini söyleyeceğime eminim" diyerek kendini savundu.
Genç yarışmacının performansını takdir eden sunucu Oktay Kaynarca, hayallerin peşinden gitmenin önemine değinirken, hayatın gerçeklerine de dikkat çekti. Kaynarca, "Hayaller için mücadele etmek gerekir ama hayatın gerçeklerini de cebimizde tutmalıyız. Önce çalışıp hayatını kazanmalısın, müziği de önemli bir uğraş olarak sürdürebilirsin" ifadelerini kullandı.
Süleyman'ın annesi Hayriye Hanım ise oğlunun küçük yaştan beri rap müzikle ilgilendiğini belirterek, "Hayallerinin peşinden gidecekse gitsin ama bedelini de kendi ödeyecek" sözleriyle dikkat çekti.
Son Dakika › Magazin › Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)