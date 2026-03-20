Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı
Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı

20.03.2026 11:00
Kim Milyoner Olmak ister'e katılan yarışmacı, seslendirdiği şarkı ile hem ekran başındakilere hem de stüdyodakilere ''Yok artık'' dedirtti. Mimikleriyle yarışmacının performansını beğenmediğini açıkça gösteren Oktay Kaynarca da ''Hayaller için mücadele etmek gerekir ama hayatın gerçeklerini de cebimizde tutmalıyız'' diyerek nasihatte bulundu.

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında Manisalı lise öğrencisi Süleyman, stüdyoda seslendirdiği rap performansıyla geceye damga vurdu.

"SOKAKTA KRALIM" DİYEREK RAP YAPTI

Kahramanmaraş'tan yarışmaya katılan 11. sınıf öğrencisi Süleyman, milyonların karşısına çıkarak rap müziğe olan tutkusunu gösterdi. Yarışma öncesinde Oktay Kaynarca ile sohbet eden genç yarışmacı, "Kendi bestelerim var, ritmi flowa çeviriyorum" sözleriyle müziğe olan ilgisini dile getirdi. Kaynarca'nın isteği üzerine kendi yazdığı parçayı seslendiren Süleyman, performansında "sokakta kralım" sözlerine yer verdi.

"STÜDYODA DAHA İYİ OLUR" SAVUNMASI

Performansının ardından açıklama yapan Süleyman, "Şu an stüdyo ortamında olsam, mikrofon olsa daha iyisini söyleyeceğime eminim" diyerek kendini savundu.

KAYNARCA'DAN DİKKAT ÇEKEN TAVSİYE

Genç yarışmacının performansını takdir eden sunucu Oktay Kaynarca, hayallerin peşinden gitmenin önemine değinirken, hayatın gerçeklerine de dikkat çekti. Kaynarca, "Hayaller için mücadele etmek gerekir ama hayatın gerçeklerini de cebimizde tutmalıyız. Önce çalışıp hayatını kazanmalısın, müziği de önemli bir uğraş olarak sürdürebilirsin" ifadelerini kullandı.

ANNESİNDEN GERÇEKÇİ YORUM

Süleyman'ın annesi Hayriye Hanım ise oğlunun küçük yaştan beri rap müzikle ilgilendiğini belirterek, "Hayallerinin peşinden gidecekse gitsin ama bedelini de kendi ödeyecek" sözleriyle dikkat çekti.

    Yorumlar (2)

  • Emre1305 Emre1305:
    Millette nasil bir kafa var bu nedir arkadaş ya. 0 0 Yanıtla
  • Ömer Akçay Ömer Akçay:
    kargalar bile buna güler .Müslüman aleminin bayramı mübarek olsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ramazanın son günü Kabe’de yağmur altında dua Ramazanın son günü Kabe'de yağmur altında dua
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
İran’dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle
Balıkçıda asma tavan çöktü, aile yaralandı Balıkçıda asma tavan çöktü, aile yaralandı
Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçtı: İstenen ceza belli oldu Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçtı: İstenen ceza belli oldu
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
Bu kez başarabilecek mi Küme düşme potasında aldığı takımı Süper Lig’e çıkarma yolunda Bu kez başarabilecek mi? Küme düşme potasında aldığı takımı Süper Lig'e çıkarma yolunda
Ne dediyse oldu Galatasaray Hamit Altıntop’u maalesef haklı çıkardı Ne dediyse oldu! Galatasaray Hamit Altıntop'u maalesef haklı çıkardı
ABD’nin kalbinde gizemli İHA alarmı: İki bakanın üzerinde süzüldüler ABD'nin kalbinde gizemli İHA alarmı: İki bakanın üzerinde süzüldüler
Real Madridli yıldızın eşinden esprili paylaşım: Her hamile kaldığımda performansı artıyor Real Madridli yıldızın eşinden esprili paylaşım: Her hamile kaldığımda performansı artıyor
Trabzonspor’un net borcu belli oldu Trabzonspor'un net borcu belli oldu

11:49
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli’den merak uyandıran sözler
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli'den merak uyandıran sözler
11:45
Taraftarlar kahroldu Galatasaray’a Osimhen şoku
Taraftarlar kahroldu! Galatasaray'a Osimhen şoku
11:07
Baklava olayı büyüyor Saran’ın yanıtı Ali Koç’u küplere bindirmiş
Baklava olayı büyüyor! Saran'ın yanıtı Ali Koç'u küplere bindirmiş
11:05
İran’da yeni suikast Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü
İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü
10:41
Netanyahu’dan ’’Savaş ne zaman biter’’ sorusuna yanıt
Netanyahu'dan ''Savaş ne zaman biter?'' sorusuna yanıt
10:38
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
10:14
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor
08:49
Antalya’da yangın faciası: 5’i çocuk 6 ölü
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü
08:49
Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek
Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek
08:46
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı İşte yeni motorin fiyatları
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları
07:28
Savaşta üstünlük el değiştirdi ABD’ye bir günde iki ağır darbe
Savaşta üstünlük el değiştirdi! ABD'ye bir günde iki ağır darbe
