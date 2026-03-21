Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu - Son Dakika
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu

Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu
21.03.2026 08:52
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu\'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu
Ümraniye'de stüdyo önünde düzenlenen silahlı saldırıda 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı'nın hayatını kaybetmesine ilişkin yeni detaylar ve görüntüler ortaya çıktı. Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun araba içerisinde çekilen görüntüleri ortaya çıkarken acılı anne konuştu. Anne Ülker Kundakçı, "Ablası dediği insan şimdi onun celladı oldu" dedi.

İstanbul Ümraniye'de stüdyo önünde bekleyen gruba yönelik silahlı saldırıda 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yeni detaylar ve görüntüler ortaya çıkarken, acılı annenin sözleri dikkat çekti.

SALDIRI STÜDYO ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Bu süreçte Canbay, arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan destek aldı.

Kundakçı, Canbay ve beraberindeki kişiler, Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı düzenledi. Şüphelilerden A.K. araçtaki kişilere ateş açtı.

GENÇ FUTBOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan 21 yaşındaki Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, olay sonrası kaçan ve kimliği belirlenen şüpheli A.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

KALAYCIOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Saldırıya karışan araçların olay yerine geliş anına ait görüntüler ortaya çıkarken, Aleyna Kalaycıoğlu'nun da gözaltına alındığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı ile Kalaycıoğlu'nun daha önce birlikte araç içerisinde çekilmiş görüntüleri de gündeme geldi. İkilinin samimi anlarının yer aldığı görüntüler, olayın ardından dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

ACILI ANNEDEN SERT SÖZLER: ABLA DEDİĞİ CELLADI OLDU

Öldürülen Kubilay Kundakçı'nın annesi Ülker Kundakçı, oğlunun Aleyna Kalaycıoğlu'na "abla" dediğini belirterek, "Ablası dediği insan celladı oldu" ifadesini kullandı. Ensonhaber'den Rojda Altıntaş'a konuşan acılı anne şu ifadeleri kullandı:

"Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında. Allah benimle onu karşı karşıya getirsin. Oğlum melek gibiydi. Kimseye zararı yoktu. Abla diye sarılırdı, saygılıydı, tertemiz bir çocuktu. Ablası dediği insan şimdi onun celladı oldu. Kim vurduysa bulunsun, kim varsa ortaya çıksın. Hiç kimse saklanmasın. Hepsi benim karşıma gelsin, gözümün içine baksın. Ben evladımı yok yere toprağa verdim. Daha 21 yaşındaydı, hayatının başındaydı. Küçük yaştan beri futbol oynuyordu, hayalleri vardı, hedefleri vardı. Cenazemiz yarın olacak. Oğlumu toprağa vereceğim ama içimdeki ateş sönmeyecek. Herkes bunun bedelini ödeyecek. Adalet yerini bulana kadar susmayacağım"

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kundakçı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Hem kendinin hem de sevgilisinin başını yaktı Hem kendinin hem de sevgilisinin başını yaktı
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor
Teknik direktör taç kullandı sonrası şaka gibi Teknik direktör taç kullandı sonrası şaka gibi
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
İsrail savaşı büyütüyor Bir ülkeyi daha vurdular İsrail savaşı büyütüyor! Bir ülkeyi daha vurdular
Yok böyle gol Topa dokunmadan 1-0 öne geçtiler Yok böyle gol! Topa dokunmadan 1-0 öne geçtiler
Netanyahu’dan ’’Savaş ne zaman biter’’ sorusuna yanıt Netanyahu'dan ''Savaş ne zaman biter?'' sorusuna yanıt
Bybit yasak olmasına rağmen affiliate programını sürdürüyor Bybit yasak olmasına rağmen affiliate programını sürdürüyor
Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı
İran’da yeni suikast Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu Akşam keyfi faciayla bitti 6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu! Akşam keyfi faciayla bitti
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli’den merak uyandıran sözler Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli'den merak uyandıran sözler
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
Genç futbolcuya bayram tatili için geldiği İstanbul’da silahlı saldırı Hayatını kaybetti Genç futbolcuya bayram tatili için geldiği İstanbul'da silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
Savaş hazırlığı gibi hamle Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
Pakistanlı general desteğini açıkça ifade etti: Türkiye için hazırız Pakistanlı general desteğini açıkça ifade etti: Türkiye için hazırız
’’Lüksemburg’’ iddiasını çürüten detay: Akın Gürlek o ülkeye hiç gitmemiş ''Lüksemburg'' iddiasını çürüten detay: Akın Gürlek o ülkeye hiç gitmemiş
İstanbul’un yanı başı beyaza büründü Yerde 20 santimetre kar var İstanbul'un yanı başı beyaza büründü! Yerde 20 santimetre kar var
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
İran gizli silah mı kullandı 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar İran gizli silah mı kullandı? 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar
Altında 43 yıl sonra bir ilk En büyük haftalık kaybı yaşadı Altında 43 yıl sonra bir ilk! En büyük haftalık kaybı yaşadı

09:11
Erdoğan’dan Arda Güler’e: 68 metreden taktı
Erdoğan'dan Arda Güler'e: 68 metreden taktı
08:57
Manchester United’a büyük şok
Manchester United'a büyük şok
08:31
Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu Dikkat çeken intihar notu
Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu! Dikkat çeken intihar notu
08:20
Altında 43 yıl sonra bir ilk En büyük haftalık kaybı yaşadı
Altında 43 yıl sonra bir ilk! En büyük haftalık kaybı yaşadı
08:07
Rusya’da binlerce Müslüman bayram sabahı camilere akın etti
Rusya'da binlerce Müslüman bayram sabahı camilere akın etti
07:33
İran gizli silah mı kullandı 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar
İran gizli silah mı kullandı? 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar
06:24
Bodrum’da milyonluk tekneler alev alev yanıyor
Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yanıyor
04:33
Trump: İran’a yönelik askeri çabaları azaltmayı düşünüyoruz
Trump: İran'a yönelik askeri çabaları azaltmayı düşünüyoruz
03:48
ABD ordusu, İran’daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu
ABD ordusu, İran'daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu
03:18
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
02:36
Güney Kore’de fabrika yangını 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
Güney Kore'de fabrika yangını! 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
02:30
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
02:19
Bayram günü mahalle savaş alanına döndü 3 ölü, 22 yaralı
Bayram günü mahalle savaş alanına döndü! 3 ölü, 22 yaralı
01:39
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
22:42
Rusya’nın, ABD’ye “Ukrayna şartıyla“ İran’a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü
Rusya'nın, ABD'ye "Ukrayna şartıyla" İran'a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü
22:30
Fitch: Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol fiyatları ortalama 120 doları görebilir
Fitch: Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol fiyatları ortalama 120 doları görebilir
22:07
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın
22:05
İngiltere, ABD’nin İran’ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi
İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi
19:59
Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
