Cinsel içerikli fotoğraflarını satan polis, hesabı ifşa olunca istifa etti

22.03.2026 09:02
Florida'da görev yapan polis memuru Brandi Tenlen, müstehcen içerikler paylaştığı hesabının ortaya çıkmasının ardından istifa ederken, hakkında yürütülen soruşturma çok sayıda kural ihlali tespit etti.

ABD'nin Florida eyaletinde görev yapan bir kadın polis memuru, müstehcen içerikler paylaştığı ortaya çıkan sosyal medya hesabı nedeniyle görevinden ayrıldı. Olay, emniyet teşkilatında büyük yankı uyandırdı.

ÜNİFORMALI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Palm Beach County'de 21 yıldır görev yapan Brandi Tenlen'in, "FeetFinder" adlı platformda ücretli içerik paylaştığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında incelenen hesapta yüzlerce fotoğraf ve video bulunduğu, bazı içeriklerin polis üniformasıyla çekildiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İç soruşturma, 2025 Temmuz ayında Tenlen'in "Girlwithdragonfoottattoo" kullanıcı adıyla benzer platformlarda içerik ürettiğinin ihbar edilmesi üzerine başlatıldı. Kısa sürede genişletilen incelemede, memurun kimliğinin açık şekilde tespit edildiği ifade edildi.

GÖREVDEYKEN İÇERİK ÜRETTİ İDDİASI

Soruşturmada, Tenlen'in bazı içerikleri görevdeyken ürettiği ve kurum ekipmanlarını kullandığı iddia edildi. Ayrıca izin talebinin reddedilmesinin ardından hastalık izni alarak içerik üretimi için başka bir şehirde bir kişiyle buluştuğu da öne sürüldü.

HESABINI SİLDİ, İSTİFA ETTİ

Tenlen'in yaklaşık 16 ayda bu faaliyetlerden 6 bin dolar gelir elde ettiği belirtilirken, soruşturmanın ortaya çıkmasının ardından hesabını sildiği ve görevinden istifa ettiği bildirildi.

"POLİTİKA İHLALİ" AÇIKLAMASI

Palm Beach County Şerif Ofisi, yapılan incelemede Tenlen'in davranışlarının kurum politikalarını açık şekilde ihlal ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, tüm personelin görev içinde ve dışında yüksek etik standartlara uyması gerektiği vurgulandı.

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Adana’da para isteme tartışması kanlı bitti Adana'da para isteme tartışması kanlı bitti
Hülya Avşar’ın çocukları için beşik isteyen vatandaşa verdiği yanıt bomba Hülya Avşar'ın çocukları için beşik isteyen vatandaşa verdiği yanıt bomba
Brezilya’daki ’’Kıyamet’’ görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri’ne çakıldılar Brezilya'daki ''Kıyamet'' görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri'ne çakıldılar
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Netanyahu’nun yeni görüntüleri servis edildi Netanyahu'nun yeni görüntüleri servis edildi
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Güney Kore’de fabrika yangını 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı Güney Kore'de fabrika yangını! 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı

09:01
Bahçeli’nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi
Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi
07:53
ABD, Nijerya’ya 200 asker ve çok sayıda İHA konuşlandırdı
ABD, Nijerya'ya 200 asker ve çok sayıda İHA konuşlandırdı
06:56
İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok
İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok
05:50
Netanyahu’dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik
Netanyahu'dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik
04:09
İstanbul’un göbeğinde dehşet Parkta erkek cesedi bulundu
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Parkta erkek cesedi bulundu
03:58
Trump’tan Hürmüz Boğazı tehdidi geldi, İran’ın yanıtı hayli sert oldu
Trump'tan Hürmüz Boğazı tehdidi geldi, İran'ın yanıtı hayli sert oldu
03:29
İran İsrail’de 5 şehri füze ve İHA’larla vurdu 200’den fazla ölü ve yaralı var
İran İsrail'de 5 şehri füze ve İHA'larla vurdu! 200'den fazla ölü ve yaralı var
02:57
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
