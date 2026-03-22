Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor

22.03.2026 20:18
Fenerbahçe Beko, 29 yaşındaki oyun kurucu Wade Baldwin ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, yıldız isim ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe Beko forması giyen 29 yaşındaki oyun kurucu Wade Baldwin'in sarı-lacivertli takımdaki geleceği belli oldu.

FENERBAHÇE YENİ SÖZLEŞME İMZALIYOR

Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. 2024 yılında Fenerbahçe Beko'ya transfer olan Amerikalı oyun kurucu Wade Baldwin'in sözleşmesinde sezon sonu için opsiyon bulunuyordu. 29 yaşındaki basketbolcuyu takımda tutmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, bir süredir yaptığı görüşmelerin ardından yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı.

2 YILLIK İMZA ATACAK

Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Son detaylarının ardından anlaşmanın kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor.

BU SEZON 51 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe Beko'nun 29 yaşındaki oyun kurucusu Wade Baldwin, bu sezon 51 maçta sarı-lacivertli formayı giydi. Baldwin bu maçlarda 13.2 sayı ve 5.4 asist ortalamaları yakaladı.

3 BİN SAYI BARAJINI AŞTI

Öte yandan Baldwin, geçtiğimiz hafta oynanan Olimpia Milano maçında EuroLeague kariyerindeki 3 bin sayı barajını aşmıştı.

Kaynak: DHA

