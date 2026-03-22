Lübnan\'da İsrail Saldırıları: 1024 Ölü

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1024'e, yaralı sayısının ise 2 bin 740'a yükseldiği bildirildi. Yaşamını yitirenlerden 118'inin çocuk, 79'unun kadının olduğu belirtildi. Açıklamada, İsrail saldırılarında 40 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 119 sağlık çalışanının da yaralandığı kaydedildi.