Tayland\'da mahsur kalan Duygu German gözyaşlarını tutamadı

Savaş gerilimi nedeniyle Tayland'da mahsur kalan sosyal medya fenomeni Duygu German, yaşadığı mağduriyeti paylaştı. German, iptal edilen uçuşlar nedeniyle uzun süredir ülkesine dönemediğini söyledi.

Gözyaşları içinde konuşan Duygu German, "Tam 4 tane uçak biletim iptal oldu. Ben evime dönemiyorum" diyerek yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

BAYRAMI AİLESİNDEN UZAK GEÇİRDİ

Her bayram ailesiyle birlikte olduğunu belirten German, bu yıl ilk kez bayramı yalnız geçirmek zorunda kaldığını ifade etti. "Her bayram ailemle olurdum. Bu bayram ailemi göremedim" sözleri dikkat çekti.

1 HAFTALIK TATİL 1 AYA UZADI

Tayland'a kısa süreli bir tatil için geldiğini belirten German, "1 haftalık tatil için geldim ama 1 aydır burada mahsur kaldım" diyerek sürecin uzamasına tepki gösterdi.

UÇUŞLARDA AKSAMA

Bölgede artan savaş gerilimi nedeniyle uçuşlarda yaşanan iptaller ve aksaklıklar, çok sayıda kişinin seyahat planlarını olumsuz etkilerken, German da bu durumdan etkilenen isimlerden biri oldu.