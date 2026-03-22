Şampiyonluk 4 dakikada geldi! Lig Kupası\'nda zafer Manchester City\'nin

İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi Manchester City 2-0'lık skorla kazandı.

MANCHESTER CITY 4 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'e şampiyonluğu getiren golleri 60 ve 64. dakikalarda Nico O'Reilly kaydetti.

SON 10 YILDA BEŞİNCİ ZAFER

Bu sonuçla birlikte İngiliz devi Manchester City, Lig Kupası'nı son 10 yılda 5. kez toplamda ise 9. kez kazanmayı başardı.

ARSENAL'İN HASRETİ DEVAM ETTİ

İngiltere Lig Kupası'nı son olarak 1993 yılında kazanan Arsenal, oynadığı son 4 final maçında da sahadan hüzünle ayrıldı. Arteta'nın öğrencileri, maç sonunda büyük üzüntü yaşadı.