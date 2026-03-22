İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi Manchester City 2-0'lık skorla kazandı.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'e şampiyonluğu getiren golleri 60 ve 64. dakikalarda Nico O'Reilly kaydetti.
Bu sonuçla birlikte İngiliz devi Manchester City, Lig Kupası'nı son 10 yılda 5. kez toplamda ise 9. kez kazanmayı başardı.
İngiltere Lig Kupası'nı son olarak 1993 yılında kazanan Arsenal, oynadığı son 4 final maçında da sahadan hüzünle ayrıldı. Arteta'nın öğrencileri, maç sonunda büyük üzüntü yaşadı.
Son Dakika › Spor › Şampiyonluk 4 dakikada geldi! Lig Kupası'nda zafer Manchester City'nin - Son Dakika
