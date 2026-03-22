İsrail\'e İran Füze Saldırısı: 84 Yaralı

İsrail ordusundan, İran'ın dün gerçekleştirdiği misilleme karşısında hava savunma sistemlerinin başarısız kalmasına ilişkin açıklama yapıldı.

İRAN FÜZELERİNİN ÖNLENEMEME NEDENİ: TAMAMEN TESADÜF

Açıklamada, İran'a ait iki füzenin iki saat arayla aynı geniş bölgede önlenememesinin "tamamen tesadüf" olduğu öne sürüldü. Dimona ve Arad kentlerini vuran füzelerin yüzlerce kilogram patlayıcı içeren konvansiyonel başlık taşıdığı öne sürülen açıklamada, hava savunma sistemlerinin her iki füzeyi de hedef aldığı ancak başarısız kaldığı belirtildi.

İran'ın dün gece misillemesinde muhtemelen "Kadir" sınıfı füzeler kullandığının değerlendirildiğine yer verilen açıklamada söz konusu füzelerin bilinmeyen bir tehdit olmadığı savunuldu. Söz konusu bölgeye daha önce yapılan iki füze saldırısının başarıyla önlendiği ileri sürülen açıklamada, hava savunma sistemlerinde "sistematik bir başarısızlık" olmadığı iddia edildi.

İRAN'IN MİSİLLEMESİNDE ARAD KENTİNDE 84 KİŞİ YARALANMIŞTI

ABD-İsrail'in saldırılarına karşı İran'dan dün gece İsrail'in güneyine yapılan misillemede bir füze Arad kentinde bir bölgeye doğrudan isabet etmişti. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın misillemesinde 84 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Hastaneye kaldırılan 84 yaralıdan 10'unun durumunun ağır, 19'unun orta, 55'inin hafif olduğunu belirten Kızıl Davut Yıldızı, 4 kişinin ise panik nedeniyle tedaviye alındığını aktarmıştı. Arad'ın yanı sıra Dimona kentine de bir İran füzesi doğrudan isabet etmiş, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti. İran'ın İsrail'in güneyine dün gece dalgalar halinde düzenlediği misillemelerde çok sayıda bölgeye füze parçaları düşmüştü.

İRAN: 200'DEN FAZLA ÖLÜ VE YARALI VAR

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamada ise söz konusu saldırılar sonucu İsrail'de 200'den fazla ölü ve yaralının bulunduğu iddia edildi. Saldırıların ilk saatlerine ilişkin saha verilerine de yer verilen açıklamada, "Saha raporlarına göre saldırının ilk saatlerinde 200'den fazla ölü ve yaralı olduğu bildirilmiştir. Siyonist güvenlik yetkilileri, yıkım ve kayıpların sansürlenmesi amacıyla gazeteciler ve görgü tanıkları üzerindeki baskıyı artırmıştır. Savaşın denklemleri hızla değişmektedir ve Siyonist ordunun işgal altındaki topraklarının savunma kontrolü çökmektedir" denildi.

İKİ ŞEHİRDE DE BÜYÜK YIKIM YAŞANDI

İran füzelerinin isabet ettiği Dimona ve Arad'daki yıkım ise gün ağarınca ortaya çıktı. Füzelerin hedef aldığı çok sayıda binanın yerle bir olduğu, araçların ise yanarak küle döndüğü dikkatlerden kaçmadı.