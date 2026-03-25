Avrupa'da hava kirliliği en yüksek yerler listesine Türkiye'den 5 yer girdi

25.03.2026 17:18
Dünya Hava Kalitesi Raporu yayımlandı. Rapora göre Avrupa'da hava kirliliği en yüksek yerler arasında Türkiye'den 5 nokta yer aldı.

İsviçre hava izleme ajansı "IQAir" tarafından yayımlanan Dünya Hava Kalitesi Raporu'nda, 143 ülke ve toprakta yer alan 9 bin 446 şehirdeki ölçüm istasyonlarından 2025'te elde edilen veriler analiz edildi. Listeye Avrupa'da hava kirliliği en yüksek noktalar arasında Türkiye'den 5 yer girdi.

İşte Avrupa'da hava kirliliği en yüksek noktalar:

  • Iğdır, Türkiye
  • Buca (İzmir), Türkiye
  • Novi Pazar, Sırbistan
  • Gödekli (Iğdır köyü), Türkiye
  • Prijedor, Bosna-Hersek
  • Konya, Türkiye
  • Gorazde, Bosna-Hersek
  • Düzce, Türkiye
  • Gracanica, Bosna-Hersek
  • Cacak, Sırbistan

13 ÜLKE STANDARTLARI KARŞILADI

Rapora göre, dünya genelindeki şehirlerin yalnızca yüzde 14'ü, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen ince partikül madde (PM2.5) sınır değerlerini karşılayabildi.

Ülke ve topraklardan da yalnızca 13'ü güvenli hava kalitesi standartlarını karşıladı. Bu yerler Fransız Polinezyası, Porto Riko, ABD Virjin Adaları, Barbados, Yeni Kaledonya, İzlanda, Bermuda, Reunion, Andorra, Avustralya, Grenada, Panama ve Estonya olarak sıralandı.

EN KİRLİ ÜLKELER

"En kirli ülkeler" sıralamasında Pakistan, Bangladeş, Tacikistan, Çad ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ilk 5'te yer aldı. "En kirli şehir" Hindistan'daki Loni, "en temiz şehir" Güney Afrika'daki Nieuwoudtville oldu. İklim değişikliğiyle şiddetlenen orman yangınları, 2025'te hava kalitesini önemli ölçüde kötüleştirdi.

  • Ceprail Kulat Ceprail Kulat:
    Elbistan neden yok Türkiye de ilk 2 de yer alırken. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
