Savaş devam ederken İran\'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12\'ye düşürüldü

Orta Doğu’da savaşın etkileri derinleşirken, İran’dan gelen bir açıklama uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı. İran Devrim Muhafızları’ndan bir yetkili, savaşla bağlantılı destek görevlerine katılım için minimum yaşın 12’ye düşürüldüğünü açıkladı.

İran devlet medyasında yer alan açıklamalara göre, Devrim Muhafızları’nın Tahran’daki kültürel yetkililerinden Rahim Nadali, “İran için” adlı bir girişim kapsamında gençlerin çeşitli destek faaliyetlerine dahil edildiğini belirtti. Bu faaliyetler arasında devriye görevleri, kontrol noktalarında görev alma ve lojistik destek gibi unsurların yer aldığı ifade edildi.

"MİNİMUM YAŞI 12'YE İNDİRDİK"

Nadali, programa katılmak isteyenlerin yaş ortalamasının düştüğünü ve gençlerden yoğun talep geldiğini öne sürerek, “Başvuranların yaşı düştüğü ve katılmak istedikleri için minimum yaşı 12’ye indirdik. 12 ve 13 yaşındakiler de isterlerse katılabilecek” dedi. Söz konusu açıklamalar, İran’da savaş sürecine yönelik devlet medyasında yapılan yayınlar kapsamında kamuoyuna yansıtıldı.

ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDA TARTIŞMALI

Ancak bu karar, uluslararası hukuk açısından da tartışma yarattı. İran’ın taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocukların askeri faaliyetlerde kullanılmasını yasaklıyor. Bu nedenle uzmanlar, söz konusu uygulamanın uluslararası yükümlülüklerle çelişebileceğine dikkat çekiyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.