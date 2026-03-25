Beyrut'ta İran Yapımı Füze Parçaları Düştü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyrut'ta İran Yapımı Füze Parçaları Düştü

25.03.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan ordusu, Beyrut'un kuzeyine düşen şarapnellerin İran yapımı Kadir-110 füzesine ait olduğunu açıkladı.

Lübnan ordusu, dün başkent Beyrut'un kuzeyine düşen şarapnellerin İran yapımı bir balistik füzeye ait olduğunu duyurdu.

Lübnan ordusu, dün Beyrut'un kuzeyindeki Kisirvan ilçesine düşen şarapnellere ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Lübnan topraklarındaki geniş bir alana füze parçalarının düştüğü ve Lübnan ordusunun saha incelemesi ile parça analizi yaptığı aktarıldı.

Buna göre füzenin İran yapımı yaklaşık 16 metre uzunluğunda ortalama 2 bin kilometre menzilli, içinde birkaç küçük füze barındıran Kadir-110 tipi güdümlü balistik füze olduğu bildirildi.

Söz konusu füzenin yüksek irtifada patlaması nedeniyle hedefinin Lübnan toprakları dışında olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

Füzenin "teknik bir arıza veya önleyici füze" nedeniyle patlamış olabileceği belirtildi.

Lübnan'da herhangi bir önleyici füze fırlatma rampası bulunmadığına dikkati çekilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, dün, Kisirvan'a bağlı Sahil Alma'da bir binanın şarapneller nedeniyle isabet aldığını, yapıda ve yakındaki bir araçta hasar oluştuğunu aktarmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise İran'dan fırlatılan bir füzenin Beyrut'a düştüğü iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Lübnan, Beyrut, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Okan Buruk, Galatasaray’a 2 gol atan yıldız isme göz koydu Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
Fenerbahçe’den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu Fenerbahçe'den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı

16:43
Galatasaray taraftarından Türk futbolunu sarsacak Mert Hakan Yandaş bildirisi
Galatasaray taraftarından Türk futbolunu sarsacak Mert Hakan Yandaş bildirisi
16:16
Dünyada benzeri az İran, ABD’nin göz bebeğine saldırdı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
15:56
BİM’de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
15:55
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım!
15:41
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü! Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat
15:19
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 16:46:22. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.