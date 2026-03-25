Beyrut'ta İran Yapımı Füze Parçaları Düştü

Lübnan ordusu, dün başkent Beyrut'un kuzeyine düşen şarapnellerin İran yapımı bir balistik füzeye ait olduğunu duyurdu.

Lübnan ordusu, dün Beyrut'un kuzeyindeki Kisirvan ilçesine düşen şarapnellere ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Lübnan topraklarındaki geniş bir alana füze parçalarının düştüğü ve Lübnan ordusunun saha incelemesi ile parça analizi yaptığı aktarıldı.

Buna göre füzenin İran yapımı yaklaşık 16 metre uzunluğunda ortalama 2 bin kilometre menzilli, içinde birkaç küçük füze barındıran Kadir-110 tipi güdümlü balistik füze olduğu bildirildi.

Söz konusu füzenin yüksek irtifada patlaması nedeniyle hedefinin Lübnan toprakları dışında olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

Füzenin "teknik bir arıza veya önleyici füze" nedeniyle patlamış olabileceği belirtildi.

Lübnan'da herhangi bir önleyici füze fırlatma rampası bulunmadığına dikkati çekilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, dün, Kisirvan'a bağlı Sahil Alma'da bir binanın şarapneller nedeniyle isabet aldığını, yapıda ve yakındaki bir araçta hasar oluştuğunu aktarmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise İran'dan fırlatılan bir füzenin Beyrut'a düştüğü iddia edilmişti.