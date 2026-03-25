Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar

25.03.2026 17:11
İsrail hükümeti, İran’la artan gerilim sonrası 400 bine kadar yedek askerin silah altına alınmasına onay verdi; bölgedeki çatışmalar ve karşılıklı saldırılar tansiyonu yükseltti.

İsrail, bölgede artan gerilimle birlikte askeri hazırlıklarını genişletiyor. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Tel Aviv yönetimi yaklaşık 400 bin yedek askerin göreve çağrılmasına izin verdi. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, bu sayının kesin olmadığını ve operasyonel ihtiyaçlara göre esneklik sağlayan bir üst sınır olduğunu belirtti.

ACİL DURUM YETKİSİ GENİŞLETİLDİ

İsrail ordusunun yedek askerleri “acil durum emirleriyle” göreve çağırma yetkisi, 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenli olarak hükümet onayına sunuluyor. Tel Aviv yönetimi son olarak Aralık 2025’te 280 bin askerin silah altına alınmasına izin vermişti. İran’a yönelik saldırıların başlamasından bir gün sonra ise İsrail ordusu 100 bin yedek askeri göreve çağıracağını duyurmuştu.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

İsrail ve ABD, 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlatırken, İran da buna karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde belirlediği hedeflere saldırılar düzenledi.

BİNLERCE ASKER SEVK EDİLDİ

Diplomatik girişimler sürerken ABD ordusu Orta Doğu’daki askeri varlığını artırdı. Mevcut 50 bini aşkın askere ek olarak binlerce deniz piyadesi ve paraşütçü birlik bölgeye gönderildi. Savaş uçakları, helikopterler ve zırhlı araçlarla desteklenen birlikler, olası bir kara harekatı için hazır bekliyor. ABD’nin özellikle İran’ın stratejik öneme sahip Hark ve Keşm adalarını hedef alabileceği iddia edildi. Bu bölgeler, İran’ın enerji altyapısı ve askeri kapasitesi açısından kritik noktalar arasında yer alıyor.

15 MADDELİK ANLAŞMA GÜNDEMDE

Taslak metinde ayrıca İran’ın balistik füze faaliyetlerinin sınırlandırılması, bölgedeki milis gruplara desteğin kesilmesi ve Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması gibi maddeler bulunuyor. Buna karşılık yaptırımların kaldırılması ve sivil nükleer programlara destek verilmesi gibi başlıklar da dikkat çekiyor. Ancak planla ilgili resmi bir doğrulama yapılmadı.

Al Hadath’ın yine İsrail Kanal 12’ye dayandırdığı bilgilere göre, söz konusu 15 maddelik anlaşma taslağında şu başlıklar yer alıyor:

1 - Yaptırımların yeniden devreye alınması tehdidinin otomatik olarak kaldırılması

2 - İran’ın mevcut nükleer kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılması

3 - İran’ın “asla nükleer silah arayışında olmayacağına” dair taahhüt vermesi

4 - İran topraklarında herhangi bir nükleer zenginleştirme faaliyetinin yasaklanması

5 - Zenginleştirilmiş uranyumun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) teslim edilmesi

6 - Natanz, İsfahan ve Fordow’daki nükleer tesislerin devre dışı bırakılması ve imha edilmesi

7 - UAEA’ya tüm bilgilere tam erişim izni verilmesi

8 - İran’ın “vekâlet güçleri” stratejisinden vazgeçmesi

9 - Bölgedeki milis gruplara finansman ve silah desteğinin kesilmesi

10 - Hürmüz Boğazı’nın kapatılmadan açık tutulması

11 - Balistik füze programına ilişkin kararın ertelenmesi

12 - Balistik füzelerin yalnızca savunma amaçlı kullanılması

13 - İran’a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması

14 - Buşehr’de sivil nükleer programın geliştirilmesine destek verilmesi

15 - Yaptırımların yeniden uygulanması tehdidinin otomatik olarak iptal edilmesi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 1234 1234:
    yayinlamiyorsaniz acmayin yorumu 1 0 Yanıtla
  • Ali Cakar Ali Cakar :
    400 bin yedek askerden belki 5/10 bin ise yarar gerisi cöp 0 0 Yanıtla
  • 1257seferveli 1257seferveli:
    aynısını İsrail'den İran istesin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Görenler gözlerine inanamadı Holland Woods’tan görülmemiş hareket Görenler gözlerine inanamadı! Holland Woods'tan görülmemiş hareket
Silahlı saldırının ardından yıkıldı: Canbay’ın çaresizliği kamerada Silahlı saldırının ardından yıkıldı: Canbay'ın çaresizliği kamerada
İran Milli Takımı kamp için Antalya’ya geldi İran Milli Takımı kamp için Antalya'ya geldi
“Teğmenleri Erdoğan’a şikayet etti“ iddiasına Erhan Afyoncu’dan yalanlama "Teğmenleri Erdoğan'a şikayet etti" iddiasına Erhan Afyoncu'dan yalanlama
Avrupa Futbol Taraftarları Birliği, Dünya Kupası bilet fiyatlarını şikayet etti Avrupa Futbol Taraftarları Birliği, Dünya Kupası bilet fiyatlarını şikayet etti
Liverpool’da bir devir resmen sona erdi: Salah’tan veda Liverpool'da bir devir resmen sona erdi: Salah'tan veda
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum
Türk futbolunda kritik dönem Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor Türk futbolunda kritik dönem! Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
Babasını boğarak öldürdü: 500 kilometre kaçtı, terminalde yakalandı Babasını boğarak öldürdü: 500 kilometre kaçtı, terminalde yakalandı
İsrail’de en uzun gece İran’ın saldırıları çok sert oldu İsrail'de en uzun gece! İran'ın saldırıları çok sert oldu
Frimpong’tan Noa Lang’a: Yemin ederim sana yardıma geldim Frimpong'tan Noa Lang'a: Yemin ederim sana yardıma geldim
Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi
Uşakspor’dan Balıkesirspor maçı öncesi olay yaratacak paylaşım Uşakspor'dan Balıkesirspor maçı öncesi olay yaratacak paylaşım

17:09
İran: ABD’nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
16:52
İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı
İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı
16:43
Galatasaray taraftarından Mert Hakan Yandaş bildirisi
Galatasaray taraftarından Mert Hakan Yandaş bildirisi
16:42
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
16:16
Dünyada benzeri az İran, ABD’nin göz bebeğine saldırdı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
15:56
BİM’de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
15:55
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım!
15:41
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü! Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat
15:19
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
14:46
Türk fenomenin acı sonu Mezarını bile paylaştılar
Türk fenomenin acı sonu! Mezarını bile paylaştılar
14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
14:21
Savaş Filipinleri fena vurdu Benzin bitti, halk tabana kuvvet
Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet
14:06
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama İşte yeni kurulda yer alacak birimler
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler
13:15
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti İran’ın sadece iki şartı var
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti! İran'ın sadece iki şartı var
13:01
3 bin asker yola çıktı 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
