İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin

22.03.2026 07:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın vurduğu Arad'a giden İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e halk sert tepki gösterdi. Korumaları aşıp Ben-Gvir'e seslenen bir kadın "Tüm bu ölümlerden siz sorumlusunuz. Şehrimden defol Yahudi-Nazi. Sen bir Nazisin" ifadelerini kullandı.

İran'ın füze ve kamikaze İHA saldırılarıyla hedef aldığı İsrail'in güneyindeki Arad kentinde incelemelerde bulunan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, vatandaşların sert tepkisiyle karşılaştı.

"ŞEHRİMDEN DEFOL"

Olay yerinde bulunan bazı vatandaşlar, Ben-Gvir'e tepki gösterdi. Kalabalık içinden yükselen tepkilerde, "Tüm bu ölümlerden siz sorumlusunuz!" ve "Şehrimden defol! Yahudi-Nazi. Sen bir Nazisin!" ifadeleri dikkat çekti.

SALDIRILAR SONRASI GERİLİM ARTTI

İran'ın Arad'a yönelik saldırılarının ardından bölgede tansiyon yükselirken, yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar kamuoyunda öfkeye yol açtı. Yetkililerin olayla ilgili açıklamaları sürerken, sahadaki tepkiler de dikkat çekiyor.

GÜVENLİK VE SORUMLULUK TARTIŞMASI

Yaşananlar, İsrail'de güvenlik politikaları ve hükümetin sorumluluğu konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Saldırılar sonrası alınan önlemler ve siyasi söylemler kamuoyunda farklı tepkilere neden oluyor.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 07:36:23. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.