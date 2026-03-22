İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin

İran'ın füze ve kamikaze İHA saldırılarıyla hedef aldığı İsrail'in güneyindeki Arad kentinde incelemelerde bulunan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, vatandaşların sert tepkisiyle karşılaştı.
Olay yerinde bulunan bazı vatandaşlar, Ben-Gvir'e tepki gösterdi. Kalabalık içinden yükselen tepkilerde, "Tüm bu ölümlerden siz sorumlusunuz!" ve "Şehrimden defol! Yahudi-Nazi. Sen bir Nazisin!" ifadeleri dikkat çekti.
İran'ın Arad'a yönelik saldırılarının ardından bölgede tansiyon yükselirken, yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar kamuoyunda öfkeye yol açtı. Yetkililerin olayla ilgili açıklamaları sürerken, sahadaki tepkiler de dikkat çekiyor.
Yaşananlar, İsrail'de güvenlik politikaları ve hükümetin sorumluluğu konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Saldırılar sonrası alınan önlemler ve siyasi söylemler kamuoyunda farklı tepkilere neden oluyor.
