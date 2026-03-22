İran'dan Trump'a Cevap: Hazırlanın!

22.03.2026 15:56
İran, Trump'ın tehditlerine karşı İsrail ve Körfez ülkelerine 'su ve elektrik hazırlığı yapın' dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani, ABD Başkanı Donald Trump'ın "48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı açmazsa İran'ın elektrik santrallerini vuracaklarını" belirten açıklamasına karşılık, İsrail ve Körfez ülkelerindeki halka "48 saat içinde su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin" mesajını verdi.

İsfahani, ABD merkezli X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, Trump'ın "İran'ın elektrik santrallerini hedef alacakları" yönündeki açıklamasına cevap verdi.

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin Trump'ı baskı altına aldığını öne süren İsfahani, İsrail ve Körfez ülkelerindeki halka "48 saat içinde su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin" mesajını iletti.

İsfahani ayrıca, İsrail ve ABD'nin bölgedeki altyapılarına yönelik olası İran saldırılarının, ABD'yi daha da ağır bir baskı altına sokacağını öne sürdü.

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İran altyapısına yapılacak saldırı, bölgede yaygın bir elektrik kesintisine yol açacaktır." uyarısında bulundu.

Küresel enerji arzının kilidi haline gelen Hürmüz Boğazı konusunda Tahran yönetimine seslenen Trump, "Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran'ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

