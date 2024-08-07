Giresun Belediyesi yeşil alanlarda çalışmalarını sürdürüyor

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir genelindeki yeşil alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından orta refüjler ve yeşil alanlarda çim biçme, ağaç budama ve genel temizlik çalışması yürütülüyor.

Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yeşil alanların güzel bir görünüme kavuşması için çalışmaların devam edeceği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın daha yeşil ve düzenli bir çevrede yaşaması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hedefimiz insanların güzel yerlerde, güzel ortamlardan en iyi şekilde istifade etmesini sağlamaktır" ifadelerine yer verildi.