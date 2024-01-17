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Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, İlkokul Öğrencisini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, İlkokul Öğrencisini Ziyaret Etti

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Espiye Süleyman Demirel İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Zeynep Nisa Kahraman'ın kendisine gönderdiği yeni yıl tebrik kartı üzerine öğrenciyi sınıfında ziyaret etti. Akkiraz, öğrencilerle sohbet ederek Kahraman'a teşekkür etti ve sınıf öğretmeni Aslı Açıkgöz ve öğrencileri Giresun Adliye Sarayına davet etti.

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, İlkokul Öğrencisini Ziyaret Etti
17.01.2024 - 12:36,
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Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, kendisine yeni yıl dolayısıyla tebrik kartı gönderen ilkokul öğrencisini sınıfında ziyaret etti.

Espiye Süleyman Demirel İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Zeynep Nisa Kahraman, Başsavcısı Akkiraz'a, "Ben okuma yazma öğrendim. Vatanıma, milletime hayırlı bir birey olmak istiyorum. Yeni yılınızı en işten dileklerimle kutluyorum." yazılı yeni yıl tebrik kartı gönderdi.

Bunun üzerine Kahraman'ı sınıfında ziyaret eden Akkiraz, tüm öğrencilerle sohbet etti.

Kahraman'a teşekkür eden Akkiraz, sınıf öğretmeni Aslı Açıkgöz ve öğrencileri Giresun Adliye Sarayına davet etti.

Kaynak: AA
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