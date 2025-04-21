Giresun'da 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar için Özel Etkinlikler Düzenleniyor

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birçok etkinlik düzenleyecek. Belediye Başkanı Fuat Köse, "Giresunlu çocuklarımızın bu özel günü doyasıya yaşamaları için içerikli bir program hazırladık. Tüm halkımızı etkinliklere davet ediyorum" dedi.

Giresun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Giresun Belediyesi'nin hazırladığı özel programla coşkuyla kutlanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılına denk gelen bu anlamlı günde, çocuklar için birbirinden renkli etkinlikler düzenlenecek.

Gün boyunca sürecek etkinlikler kapsamında, çocuk tiyatroları, yüz boyama stantları, halk oyunları gösterileri, çocuk korosu konseri ve geleneksel sokak oyunları gibi gösteriler yer alıyor.

Belediye Başkanı Fuat Köse, "23 Nisan sadece bir bayram değil, aynı zamanda çocuklara verdiğimiz değerin en güzel göstergelerinden biridir. Giresunlu çocuklarımızın bu özel günü doyasıya yaşamaları için içerikli bir program hazırladık. Tüm halkımızı etkinliklere davet ediyorum" diye konuştu.

Etkinlik programı, Yeniyol Çotanak İlkokulu önünden başlayıp Atatürk Meydanı'na yapılacak 23 Nisan Yürüyüşü ile başlayacak. Saat 14.00'te Atatürk Meydanı'nda çocuk Şenliği düzenlenecek. Saat 20.00'de ise Giresun Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu Konseri düzenleneek.