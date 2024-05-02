Giresun'da 27. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri Başladı - Son Dakika
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Giresun'da 27. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri Başladı

Giresun\'da 27. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri Başladı

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından her yıl düzenlenen 27. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri başladı. İlk oyun olan 'Kafkas Tebeşir Dairesi' büyük ilgi gördü.

02.05.2024 10:50  Güncelleme: 10:59
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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından her yıl 20 Mayıs Uluslararası Aksu Festivali kapsamında düzenlenen 27. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri başladı.

Bu yıl 27'nci kez düzenlenen Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri'nin ilk oyununu Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu sergiledi. Vahit Sütlaş Tiyatro Sahnesi'nde kapalı gişe oynayan "Kafkas Tebeşir Dairesi" adlı oyunu, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse de izledi.

Başkan Köse, Giresun'un bir tiyatro kenti olduğunu belirterek, "Oyunun hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bizim dönemimizde şehrimizdeki kültür sanat etkinlikleri çok daha zenginleşecektir. Bu konuda farklı çalışmalarımız olacak. Giresun'u bir kültür sanat şehri yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Bertolt Brecht tarafından yazılan oyunun genel sanat yönetmenliğini Dr. Erdal Yıldırım, yönetmen yardımcılığını Duygu Aydın, çevirmenliğini ise Yılmaz Onay yapıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun'da 27. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da 27. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri Başladı - Son Dakika
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