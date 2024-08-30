Giresun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Törenleri Düzenlendi - Son Dakika
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Giresun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Törenleri Düzenlendi

Giresun\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Törenleri Düzenlendi

Giresun'un Yağlıdere, Eynesil ve Espiye ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlerde çelenk sunulması, konuşmalar ve öğrencilerin şiir okuması gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Törenlerde Türk'ün var oluşunu ve zaferlerini kutlama önemli bir adım olarak vurgulandı.

30.08.2024 16:50
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Giresun'un Yağlıdere, Eynesil ve Espiye ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Yağlıdere Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleştirilen törende, Kaymakam Seda Ünlü ve Belediye Başkanı Yaşar İbaş Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Astsubay Üstçavuş Sibel Cantürk Mollahüseyinoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türklerin tarihinin sayısız zaferlerle dolu olduğunu belirterek, "Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun Türklüğü onaylanmış, 30 Ağustos Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi ile de Anadolu'nun sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacağı bütün dünyaya ispatlanmıştır. 30 Ağustos Zaferi ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü Türk'ün var oluşunu haykırışı ve bunu dünyaya kabul ettirmesinin önemli adımlarından biridir." dedi.

Tören, Kaymakam Ünlü'nün makamında tebrikleri kabulünün ardından sona erdi.

Eynesil ilçesindeki tören ise Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Necati Sarıpetekler'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu.

Törene, Eynesil Kaymakamı Erkut Pamuk, Belediye Başkan Vekili Gürsel Yılmaz, gaziler ve vatandaşları katıldı.

Espiye ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı.

Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, beraberindeki Belediye Başkanı Erol Karadere ile kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam eden törende, Jandarma Astsubay Üstçavuş Müyeser Yıldırım konuşma yaptı, öğrenciler de günün önemini belirten şiir okudu.

Protokol üyeleri daha sonra, 32 yıl önce Hakkari'de şehit olan Hüseyin Tahmaz'ın mezarını ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Törenleri Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Törenleri Düzenlendi - Son Dakika
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