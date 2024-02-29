Giresun Bulancak'ta 43 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Giresun Bulancak'ta 43 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı

Giresun Bulancak\'ta 43 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı

Giresun'un Bulancak ilçesinde, sahte içki üretimi yapılan bir adrese düzenlenen operasyonda 43 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda Gürcü uyruklu B.C. isimli bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

29.02.2024 11:49  Güncelleme: 11:50
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Giresun'un Bulancak ilçesinde 43 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede sahte içki üretildiği belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, 43 litre içki ele geçirilen operasyonda Gürcü uyruklu B.C'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Giresun Bulancak'ta 43 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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