"Runkerasus 9. Giresun Yarı Maratonu" Koşuldu

17.05.2026 14:26  Güncelleme: 16:51
49. Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında düzenlenen 9. Runkerasus Giresun Yarı Maratonu, yaklaşık bin sporcunun katılımıyla koşuldu. 21 ve 10 kilometrelik parkurlarda her yaştan katılımcının yer aldığı yarış, ödül töreniyle sona erdi.

Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Giresun Maraton Spor Kulübü'nün katkılarıyla düzenlenen Uluslararası 9. Runkerasus Giresun Yarı Maratonu sona erdi.

Organizasyona Giresun'dan ve ülke genelinden yaklaşık bin sporcu katıldı. Liman girişinden start alan 21 kilometrelik maraton, Ofran Plajı'ndan dönüldü. 10 kilometrelik koşuda ise yine liman girişinden başlayıp belediye plajından dönüldü. Koşuya her yaştan kişi katılırken; ortaya renkli görüntüler ortaya çıktı.

Her iki koşunun da bitmesinin ardından Belediye Kültür ve Fuar Merkezi'nde ödül töreni gerçekleşti. Koşuya katılan Belediye Başkanı Fuat Köse, kentin tanıtımı için yarı maratonun çok değerli olduğunu vurguladı.

Köse, "Aksu Festivalimiz kapsamındaki Giresun Yarı Maratonu'na gösterilen ilgi beklenenin üzerindeydi ve bu durum bizleri mutlu etti. Maratonumuz her yıl daha da büyüyerek gelişiyor. Bu büyük organizasyondan dolayı Giresun Maraton Spor Kulübü Başkanı Fatih Kitapçı ve arkadaşları ile organizasyona katkı sağlayan herkese ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

