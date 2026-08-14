Giresun'da Aile Derede Can verdi - Son Dakika
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Giresun'da Aile Derede Can verdi

Giresun\'da Aile Derede Can verdi
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Görele'de piknikte debisi artan derede akıntıya kapılan anne ve iki kızı dualarla uğurlandı.

GİRESUN'un Görele ilçesinde piknik yaptıkları sırada etkili olan sağanak sırasında debisi artan derede akıntıya kapılıp hayatını kaybeden Zekiye (57) ile kızları Burcu (31) ve Burçin Kırca (26), dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

Görele'ye bağlı Hamzalı köyünün yüksek kesimlerinde önceki gün sağanak etkili oldu. Kuvvetli yağış sonucu debisi yükselen Zıva Deresi taştı. Dere kenarlarında piknik yapan Mehmet-Zekiye Kırca çiftçi ile kızları Burcu ve Burçin Kırca, suya kapıldı. Mehmet Kırca kendi imkanlarıyla kurtulurken, eşi ve 2 kızı akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye, sağlık, UMKE, ATAK ve İHH ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu anne ve 2 kızının cansız bedenlerine ulaşıldı.

Köyde yeni inşa edilen evlerini görmek ve tatil yapmak için İstanbul'dan memleketleri Görele ilçesine gelen aileden hayatını kaybeden anne ve 2 kızı, ilçe merkezindeki Hasan Ağa Camii'nde cenaze namazları kılındı. Cenazeye katılan Giresun Valisi Mustafa Koç, acılı aile fertlerine taziye dileklerinde bulundu. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenazede anne ve kızları, kılınan namaz sonrası Hamzalı köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, Güncel, Görele, Kırca, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Aile Derede Can verdi - Son Dakika

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