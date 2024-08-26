Giresun'da Alzheimer hastası yaşlı kadın ölü bulundu.
Merkeze bağlı Çukurköy'ün alt mahalle mevkisinde ikamet eden Ayşe Hakyemez'in (82) evine dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışmalarda ekiplerce evinin yakınlarında yerde hareketsiz şekilde bulunan Hakyemez'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Alzheimer hastası olan yaşlı kadının cenazesi, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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