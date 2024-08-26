Giresun'da Alzheimer hastası yaşlı kadın ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Giresun'da Alzheimer hastası yaşlı kadın ölü bulundu

Giresun'un Çukurköy mahallesinde yaşayan Alzheimer hastası Ayşe Hakyemez'in evine dönmemesi üzerine yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, Hakyemez'in evinin yakınlarında hareketsiz bir şekilde bulunduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

26.08.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da Alzheimer hastası yaşlı kadın ölü bulundu.

Merkeze bağlı Çukurköy'ün alt mahalle mevkisinde ikamet eden Ayşe Hakyemez'in (82) evine dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmalarda ekiplerce evinin yakınlarında yerde hareketsiz şekilde bulunan Hakyemez'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Alzheimer hastası olan yaşlı kadının cenazesi, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

İlhan Özdemir Devlet Hastanesi, giresun, Güvenlik, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Alzheimer hastası yaşlı kadın ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:51 Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Tuncay Özkan’a 250 bin liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı
11:48 Ukrayna, Rusya’da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu O anlar kamerada Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
22:17 Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin’e mi ait Analiz sonuçları ortaya çıktı Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin'e mi ait? Analiz sonuçları ortaya çıktı
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
21:20 Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
20:13 Santiago Bernabeu ayakta alkışladı Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 13:05:41. #1.13#
SON DAKİKA: Giresun'da Alzheimer hastası yaşlı kadın ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement