Giresun'da Arama Kurtarma Çalışmaları
Giresun'da Arama Kurtarma Çalışmaları

25.05.2026 19:20
Vali Koç, Yağlıdere'deki dereye düşen Sedat Çelik için arama çalışmalarını yerinde inceledi.

Giresun Valisi Mustafa Koç, Yağlıdere ilçesinde dereye düşen Sedat Çelik'i (54) arama çalışmalarını yerinde inceledi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Koç'un, Yağlıdere ilçesine bağlı Topluca köyü Kanlıca Altı mevkisinde devam eden arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldığı belirtildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine başlatılan çalışmalarda, dereye düştüğü değerlendirilen Sedat Çelik'in (28) cansız bedenine ulaşıldığı, amcası Sedat Çelik'i ise arama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü aktarıldı.

AFAD, jandarma, JAK, JÖH, Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi, itfaiye, UMKE, AKUT, İHH, Kızılay, DSİ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, belediye ekipleri ve diğer destek birimleri olmak üzere 38 araç ve 193 personelin yanı sıra arama çalışmaları bot, ekskavatör ve treyler gibi iş makineleri ve 5 dron ile havadan ve su altından sürdürülüyor.

Arama çalışmalarına katılan personele kolaylıklar dileyen Vali Mustafa Koç, ayrıca Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesinde yağışlar sonucu oluşan heyelan nedeniyle boşaltılan evlerin bulunduğu mahallede de incelemelerde bulundu.

Kovanlık Belediye Başkanı Harun Kalıntaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün beldemizde meydana gelen heyelan sebebiyle belediyemizi ziyaret eden Giresun Valimiz Sayın Mustafa Koç'a teşekkür ediyoruz. Gerçekleştirilen ziyaretin ardından heyelan bölgesinde incelemelerde bulunan Sayın Vali'miz, vatandaşlarımızın güvenliği için AFAD başta olmak üzere devletimizin tüm kurumlarının gerekli hassasiyeti göstermesi yönünde talimatlarını vermiştir. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam etmektedir."

Giresun İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle Dereli ilçesine bağlı Tepeküknarlı köyünde meydana gelen heyelan sonucu riskli bir evin yıkıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 19:53:48.
