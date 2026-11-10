Giresun'da Atatürk, 88'inci ölüm yıl dönümünde 09.05'te sirenlerle anıldı - Son Dakika
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Giresun'da Atatürk, 88'inci ölüm yıl dönümünde 09.05'te sirenlerle anıldı

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Giresun\'da Atatürk, 88\'inci ölüm yıl dönümünde 09.05\'te sirenlerle anıldı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde Giresun'da anıldı. Saat 09.05'te kent genelinde sirenlerin çalmasıyla trafikteki sürücüler araçlarını durdurup saygı duruşuna geçti, yoldan geçen vatandaşlar da oldukları yerde bekledi.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde Giresun'da anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde Giresun'da anıldı. Saat 09.05'i gösterdiğinde kent genelinde sirenlerin çalması ile cadde ve sokaklardaki hareketlilik bir anda durdu. Trafikte seyreden sürücüler araçlarını durdurarak saygı duruşuna geçerken, yoldan geçen vatandaşlar da oldukları yerde bekledi. Saygı duruşunda bulunanlar, objektiflere yansıdı.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal AtatürkTürkiye CumhuriyetiKültür SanatGiresunGüncelSon Dakika

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