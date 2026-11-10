Giresun\'da Atatürk, 88\'inci ölüm yıl dönümünde 09.05\'te sirenlerle anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde Giresun'da anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde Giresun'da anıldı. Saat 09.05'i gösterdiğinde kent genelinde sirenlerin çalması ile cadde ve sokaklardaki hareketlilik bir anda durdu. Trafikte seyreden sürücüler araçlarını durdurarak saygı duruşuna geçerken, yoldan geçen vatandaşlar da oldukları yerde bekledi. Saygı duruşunda bulunanlar, objektiflere yansıdı.