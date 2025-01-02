Giresun'da Av Tüfeğiyle Ölüm: 5 Zanlı Tutuklandı

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Giresun'un Dereli ilçesinde bir kadının av tüfeğiyle vurularak ölmesine ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Meşeliyatak köyünde av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu Fatma T'nin (26) yaşamını yitirdiği olayda gözaltına alınan D.Y, İ.B, H.T, N.T. ve H.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İddiaya göre, önceki gece D.Y'nin (31) yerine koymaya çalıştığı av tüfeğinden çıkan saçmalar, kız kardeşi Fatma T'ye (26) isabet etmiş ve olay yerinde hayatını kaybetmişti.