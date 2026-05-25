Giresun'da Balık Avında Kayıp: Amca Aranıyor

25.05.2026 14:42
Yağlıdere'de balık avlarken akıntıya kapılan yeğen Sedat Çelik'in cesedi bulundu, amca kayıp.

GİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde derede balık avlarken akıntıya kapılan yeğeni Sedat Çelik (24) hayatını kaybeden, kendisi ise kaybolan Sedat Çelik'i (54) arama çalışmaları sürüyor. Aynı ismi taşıyan amca- yeğenin, bayram tatili için İstanbul'dan memleketlerine geldiği belirtildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Yağlıdere ilçesi Kanlıca köyünde meydana geldi. Yağlıdere Deresi'ne inerek saçma ile balık avlamak isteyen Sedat Çelik ile yeğeni Sedat Çelik, akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aşırı yağışların yanı sıra zirvelerde eriyen kar suları nedeniyle derenin debisinin yüksek olması çalışmaları zorlaştırırken, aramalarda iş makineleri de kullanıldı. Yaklaşık 5 saat sonra yeğen Sedat Çelik'in dere kıyısında taşlık alanda cansız bedeni bulundu. Ekipler tarafından vinç ile kıyıya çıkarılan Çelik'in cenazesi, otopsisi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

GÜN AĞARINCA AMCAYI ARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Gece ara verilen amca Sedat Çelik'i arama çalışmalarına, günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. AFAD koordinesinde yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, itfaiye ve jandarmadan yaklaşık 100 personel katılıyor. Giresun'dan 5 dalgıcın yanı sıra Samsun'dan görevlendirilen 4 dalgıcın da çalışmalara destek verdiği, bölgede dron destekli arama faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

BAYRAM TATİLİ İÇİN GELMİŞLER

Öte yandan amca ve yeğenin Kurban Bayramı Tatili için kısa süre önce İstanbul'dan memleketleri Giresun'a geldikleri bildirildi.

Kaynak: DHA

